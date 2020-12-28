نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا: خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضرورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، الأطراف الليبية بضرورة تثبيت قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه؛ برعاية الأمم المتحدة أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية- في بيان-:"ندعو كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم الانتخابات خلال عام".

وأضاف البيان:"يجب تثبيت قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، مؤكدًا على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام المقبل انتهي ظهر اليوم، دون تقدم كبير.