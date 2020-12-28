خطوات الحصول على تمويل عقاري من بنك الراجحي للسعوديين

يوفر بنك الراجحي الحصول على تمويل عقاري بمجموعة من مميزات أبرزها الهامش الربحي التنافسي، وفترة السداد التي تصل إلى خمسة وثلاثين عامًا، وبمعدل نسبة سنوي يصل لـ 3.86%، وبدون تقديم رسوم إدارية، أو رسوم تقييم، مع تطبيق الشروط والأحكام على القرض العقاري. طريقة التمويل العقاري من بنك الراجحي؟ يمكنك أن تذهب إلى الفرع الأقرب لك من بنك الراجحي. أو يمكنك أن تتصل على رقم البنك الرسمي 08001241222. أو يمكنك أن تتواصل على رابط مصرف الراجحي وتدخل الاسم، والجنسية، والجنس، والعمر ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وتجيب إذا ما كان لديك حساب مصرفي في الراجحي؟ كما عليك أن تجيب أيضًا عن المعلومات الخاصة بالعميل المالية، هل لديك راتب محول على الراجحي، والراتب الشهري، ونوع القطاع. وتسجل معلومات الاتصال الخاصة بك التي تشمل: رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمنطقة، وأفضل وقت للاتصال ثم تضغط على تقديم. طريقة التمويل العقاري من بنك الراجحي؟ وإليكم مجموعة من الأمثلة: المثال الأول: مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل الربح السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 500,000 ريال 10 سنوات 5.01% 5,279.17 ريال المثال الثاني: مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل الربح السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 850,000 ريال 20 سنه 5.57% 5,815.42 ريال المثال الثالث: مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل الربح السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 1,000,000 ريال 30 سنه 7.69% 6,944.44 ريال لابد من معرفة أن العرض يسري في الفترة ما بين 1 ديسمبر وإلى 31 ديسمبر عام 2020 أي نهاية العام الحالي، والمصرف يخضع للرقابة والإشراف من البنك المركزي السعودي. معدل النسبة السنوي أو معدل الخصم لجميع الأقساط أو الدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق الذي يسدده المستفيد تتساوى مع القيمة الحالية للدفعات الخاصة بمبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وهذا يحدث في التاريخ الذي يصبح فيه مبلغ التمويل أو أول الدفعات منه متاحة للمستفيد.

وبالنسبة لمبلغ التمويل فيكون الاستحقاق بالسنوات وفق مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي يذكر فيها تاريخ بداية العقد وتاريخ الانتهاء مع أن يلتزم الطرفين ببنود العقد.

وبالنسبة للمبلغ الشهري للسداد فهذا هو مبلغ القسط الذي يجب على العميل أن يسددهلمصرف الراجحي كل شهر حتى يتم سداد الدين. معلومات مهمة بخصوص التمويل العقاري من بنك الراجحي للسعوديين

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