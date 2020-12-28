رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية عبر موقع نظام نور للطلاب 1442

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 عندما يقترب موعد اعتماد نتائح الطلاب لعام 1442 هجري بالمراحل الابتدائية والثانوية والمتوسطة بالفصل الدراسي الأول بجميع أرجاء المملكة السعودية، حيث أن الطلاب بدئوا بالبحث المكثف عن الرابط التي قد أطلقته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لكي يكون على الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وجميع من يعمل بالإدارة التعليمية الحصول على العديد من الخدمات الالكترونية التي تيسير لهم أمورهم وتمنعهم من هدر الوقت والجهد في التزاحم بين الإدارات.

هناك الكثير من الطلاب الذين يقوموا بعمليات بحث على محرك جوجل للبحث عن الرابط التي أطلقته الوزارة مؤخراً وهو رابط نظام نور التعليمي للتزامن مع وقت الإعلان عن نتائج الطلاب 1442 بالمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم بتوفير نظام نور للطلاب وكل العاملين بالهيئة الدراسية أن تلك هذا النظام يساعدهم على تنفيذ خدماتهم وهم في منازلهم حفاظاً عليهم من عدم الإصابة بفيروس كرونا المستجد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تفعيل نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية وإدخال كافة البيانات الشخصية لكل طالب، كما ان الوزارة قد حسمت الجدل المستمر وأن سيتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التدقيق والتصحيح لاختبارات الطلاب، كما سيتم رفع النتائج بكافة المراحل التعليمية المختلفة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور الذي سوف يمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بواسطة رقم الهوية.

اهتمت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشئون الطلاب والمعلمين والإداريين والعاملين بها لذا حرصت على أن توفر لهم خدمات إلكترونية من خلال نظام نور التعليمي الذي يمكن الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج اختباراتهم للمراحل الابتدائية والثانوية والمتوسطة والمنخفضة للفصل الدراسي الأول 1442، ولكن بعد استكمال جميع الخطوات المطلوب والتي تكون على النحو الآتي:

أولاً عليهم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور الالكتروني .

. بعدها على الطلاب أو كل من يرغب الدخول التسجيل بالدخول أولاً عن طريق كتابة اسم المستخدم مرفق معه كلمة المرور.

بعدها قم باختيار نتائج الطلاب لأحد الصفوف المختلفة الموجودة بالموقع.

ثم عليك بكتابة رقم الهوية بالمكان المخصص لها.

ثم النقر على كلمة استعلام.

وفي الخطوة الأخيرة يجب النقر على استعلام وسوف تظهر لكم النافذة التي تضم النتيجة الخاصة بالطالب الذي قام بالتسجيل في الموقع.



نظام نور من الأنظمة الجديدة 1442 ليعطي فرصة لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الطلبة والطالبات بالصف الأول الابتدائي تبعاً الجدول الزمني المعلن عنه، حيث أنهم يستطيعوا الدخول إلى الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم استخدامها للدخول إلى نظام نور.

كما أن النظام يوفر خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية والشهرية التي يقوم بإعدادها المعلمين والتي تخص مستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم على مدار العام، كذلك توفر لهم خدمة التسجيل لجميع الطلاب الجدد وطلاب رياض الأطفال والمراحل الابتدائية الأولى، وهذه الخدمات توفر على أولياء الأمور الجهد والوقت التي يتم بذله بالذهاب إلى الإدارة لتقديم الأوراق المطلوبة بالمملكة السعودية.

كما من الممكن أن يقوم الطلاب بالاطلاع على ما هو جديد يكون خاص بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات عبر موقع نظام نور الذي يساعد جميع الطلاب بأرجاء المملكة السعودية التعرف على كل ما هو متعلق بالمراحل الدراسية.