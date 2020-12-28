رابط نظام فارس وطريقة إضافة أنشطة التطوير المهني وآخر موعد لإضافتها

نظام فارس أحد أهم النظم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية،ويقدم هذا النظام مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن كلاً من المعلمين والإداريين والمستخدمين والعاملين بالوزارة من الحصول على الموافقات من أصحاب الصلاحيات بشكل آلي دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة، كما يمكن النظام الموظفين من متابعة المعاملات حتى يصدر القرار فيها عن طريق الموقع، أيضاً يوفر النظام خدمات تسجيل أنشطة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وإضافة البرامج التدريبية التي حضرها المعلم، كما يقدم فارس العديد من الخدمات لكلِِ من المدير والموظف والتي تتضمن تقديم الطلبات المتاحة بحسب الدرجة الوظيفية، كما يقدم خدمة الاستعلامات التي يمكن من خلالها الاستعلام من جانب المدير والموظف عن الموضوعات المختلفة مثل استعلام المدير عن الموظفين، أو استعلام الموظف عن كشف الرواتب أو الاستعلام عن بيان الانتدابات.

توجه إلى الموقع عبر رابط تسجيل الدخول إلى فارس الخدمة الذاتية.

قم بتعبئة بيانات المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

إذا لم تكن مسجلاً من قبل في الموقع أو نسيت كلمة مرورك قم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد.

سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل مستخدم جديد إذا كنت تود التسجيل لأول مرة قم باختيار مستخدم جديد (New User Creation).

عبئ البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية, رقم الآيبان الذي تتسلم عليه الراتب, بريدك الإلكتروني, ورقم الهاتف، ثم اكتب رمز التحقق وانقر زر تنفيذ (Submit).

لإجراء استعلام المستخدم قم بالنقر على أيقونة (User Query).

قم بتسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، رقم الآيبان الذي ينزل عليه راتبك، ثم سجل بريدك الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التحقق المكتوب أمامك على الشاشة.

عقب الإنتهاء من الإجراءات والنقر على زر الإرسال سوف تصلك رسالة بها رمز التفعيل لحسابك على الجوال، ويمكنك تحديثه عبر مركز الاتصال الموحد 19996.

تسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس

في خانة الاستعلام (Query) اكتب ما تريد الاستعلام عنه، واكتب رمز التحقق المطلوب ثم إنقر زر إرسال (Send).

سجل دخولك إلى موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

توجه إلى أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

بعد فتح الأيقونة سوف يظهر لك ثلاث خيارات (الخيار الأول استعراض بيانات التسكين، الخيار الثاني الاستعلام عن الطلبات المعلقة، الخيار الثالث التطوير المهني للمعلمين) قم بإختيار الخيار الثالث.

عقب النقر على هذا الزر سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بالتطوير المهني وتنقسم إلى قسمين.

القسم الأول:بيانات الموظف الشخصية:

قم بملء بيانات الموظف الشخصية وهي السجل المدني للموظف والاسم بالكامل وكذلك رقم الجوال بالإضافة إلى جهة العمل والرمز الوزاري الخاص به كما بالصورة أدناه:

طريقة تسجيل أنشطة التطوير المهني وطباعتها

عقب الإنتهاء من تعبئة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها قم بالنقر على أقر بصحة البيانات المدرجة ثم إضغط أيقونة حفظ.

القسم الثاني: بيانات أنشطة التطوير المهني:

بالنزول قليلاً بالمؤشر سوف تظهر لك بيانات أنشطة التطوير المهني قم بالنقر على السهم في يمينها، وسوف يظهر لك زر إضافة بالنقر عليه سوف يظهر لك نموذج الأنشطة المهنية قم بتعبئته.

لكي تتمكن من إضافة نشاط جديد إلى التطوير المهني تحتاج إلى أربعة أشياء وهي إسم البرنامج، تاريخ بدايته ونهايته، عدد ساعات البرنامج، والجهة المنفذة للبرنامج.

قم بكتابة اسم النشاط الذي تود إضافته، ثم اختر الجهة التي تلقيت فيها البرنامج من بين الجهات الظاهرة لك على الشاشة.

حدد تاريخ بداية البرنامج ونهايته بالتقويم الهجري والميلادي.

انتقل إلى خانة منفذ ام مستفيد إذا كنت منفذ البرنامج فاختر خيار المنفذ أما إذا كنت حاضراً للبرنامج فاختر مستفيد.

انتقل إلى خانة نوع التدريب واختر نوعه من بين الخيارات المتاحة هل التدريب مباشر قصير المدى، أم مباشر طويل المدى، أو التدريب الإلكتروني عن بعد،أو غير ذلك من انماط التدريب الظاهرة أمامك على الشاشة.

في خانة نوع المدة اختر ساعات، ثم انتقل إلى خانة مدة النشاط واكتب عدد الساعات التدريبية التي تلقيتها خلال التدريب، وإذا كان التدريب مستمراً لعدة أيام فقم بحساب عدد الساعات التدريبية لكل يوم وهي خمس ساعات يومياً واكتب مجموعها في خانة المدة.

راجع البيانات التي أضفتها جيداً ثم انقر زر أقر بصحة البيانات ثم حفظ وبذلك تكون نجحت في إضافة البرنامج التدريبي.

كرر الخطوات السابقة في كل مرة تريد فيها إضافة برنامج تدريبي جديد.

بعد الانتهاء من إضافة جميع الأنشطة قم بالنقر على أيقونة فحص الأنشطة لمعرفة ما إذا كانت هناك أية أنشطة متعارضة أم لا.

لطباعة أنشطة التطوير المهني في نظام فارس قوم بإتباع الخطوات الموجودة في الصورة أدناه:

بدأت الفترة الأولى الخاصة بإضافة أنشطة التطوير المهني لكل من المسئول وشاغل الوظيفة التعليمية منذ أواخر شهر مايو 2020، وتنتهي يوم 31 من شهر ديسمبر 2020 أي بعد ثلاثة أيام من الآن.

بدأت المرحلة الثانية وهي إرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد يوم أمس الأحد 12/5/1442 هجرية الموافق 27 ديسمبر 2020 وتنتهي يوم 16/5/1442 هجرية والموافق 31 ديسمبر 2020 وفي تلك المرحلة يظهر زر الإرسال إلى المراجعة بجانب أيقونة فحص الأنشطة ويتم النقر عليه وإرساله إلى القائد أو الرئيس، كما هو موضح بالصورة:

المرحلة الثالثة المختصة باعتماد أنشطة التطوير المهني وتختص هذه المرحلة بالمسئول والرئيس المباشر وقد بدأت مرحلة الاعتماد يوم أمس 27 ديسمبر 2020 وستنتهي في 21 فبراير 2021.

المرحلة الرابعة إنهاء عمليات الإرسال والاعتماد في حال وجود طلب التعديل وتكون هذه المرحلة بين المسئول وشاغل الوظيفة التعليمية والرئيس المباشر ومن المقرر أن تكون هذه المرحلة يوم 28 فبراير 2021.

المرحلة الخامسة والأخيرة إغلاق الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين بنظام فارس وتكون مختصة بالمسئول ونظام فارس وتنتهي في 1 مارس 2021.

الفترات الزمنية المحددة لإجراءات رصد أنشطة التطوير المهني ورفعها