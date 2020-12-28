5 شروط و8 خطوات.. كيفية طلب إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442 والمستندات المطلوبة

تيسيرًا على الأُسَر الفقيرة، وذوي الدخل المنخفض، والفئات الأكثر احتياجًا في السعودية، فإنه من الممكن تقديم طلب إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية “التسليف والادخار سابقًا”، حيث أنه يأتي ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، في ظل التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأثرت سلبًا على بعض الفئات في المجتمع السعودية، سيما أن الهدف من هذا المصرف الذي جرى إنشاؤه منذ عام 1971م، هو التيسير على تلك الفئات، وكذلك الشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، بإتاحة العديد من العروض التمويلية التي تلبي احتياجاتهم دون حساب أي فوائد إضافية تثقل كاهلهم، ومع ذلك فإن الذي لا يستطيع دفع باقي الأقساط الشهرية، يمكنه التقديم على طلب إعفاء.

شروط طلب إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442

ونُوضح من السطور التالية، شروط طلب إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442هـ، خِدمة للمواطنين والمواطنات المستفيدين من العروض التمويلية للمصرف، ويُريدون الإعفاء من دفع باقي الأقساط، وقد جاءت شروط الطلب على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإعفاء سعودي الجنسية. يشترط ألا يكون طالب الإعفاء من الحاصلين على قرض من أي بنك آخر. يجب تقديم ما يُثبت أن عدم امتلاك دخل كافٍ لسداد باقي أقساط التمويل. أن تكون حالته المالية صعبة ويحتاج إلى المساعدة والإعفاء من باقي دفع الأقساط. من الشروط التي تُسقط باقي أقساط التمويل، صعوبة الحالة الصحية والاجتماعية.

خطوات تقديم إعفاء من تمويل بنك التسليف

وبعد استيفاء الشروط الخاصة بطريقة تقديم إعفاء من تمويل بنك التسليف في المملكة، فإن هناك عددًا من الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص المتقدم، وذلك على النحو الآتي:

يجب الولوج إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. نختار تقديم الطلب الذي نريده. ندخل الاسم رباعي. ندرج رقم الهاتف الجوال. علينا إدخال رقم الهوية الوطنية. علينا بعد ذلك، تحديد نوع القرض. ندخل بعد ذلك الرمز المرئي، ونوافق على الشروط والأحكام. ننتظر حتى الانتهاء من دراسة الطلب.

مستندات مطلوبة لإعفاء باقي أقساط التمويل من بنك التسليف

فيما يوجد بعض المستندات المطلوبة، ليستفيد المواطن أو المواطنة في المملكة العربية السعودية، من إعفاء بنك التسليف، وهي على النحو الآتي: