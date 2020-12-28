نظام نور برقم الهوية للتعرف على نتائج اختبارات الطلاب1442

نظام نور برقم الهوية أطلقت وزارة التعليم بالمملكة هذا النظام الذي يعد مركز الخدمات لجميع العاملين بالعملية التعليمية كما يعد طفرة في التقدم الإلكتروني وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030التي تتضمن فكرة تحويل جميع الخدمات إلى النظام الرقمي بحيث يتم إنجاز كافة ما يحتاج إليه المواطن بكل سهولة وبسرعة كبيرة حيث يقدم النظام مجموعة متعددة ومختلفة من الخدمات للطالب والمعلم وولي الأمر والمدير وقد أعلنت وزارة التعليم في الأيام القليلة الماضية بأنه سوف يكون الطالب أو ولي الأمر من حقه التعرف على درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور وذلك بعد القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات الإلكترونية وهو ما سنتعرف عليه من خلال تلك المقالة.

خطوات التسجيل في نظام نور

لكي يتمكن ولي الأمر من تسجيل ابنه بالنظام ليكون لديهم القدرة على الاستفادة من الخدمات المقدمة من النظام لابد من إتباع الآتي:

يقوم ولي الأمر بالدخول للموقع الإلكتروني لنظام نور.

بعد ذلك يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع التدقيق من صحتها.

علي رقم الجوال الذي قمت بإدخاله في البيانات السابقة سوف تصلك رسالة تحمل الاسم وكلمة المرور قم بإدخالها.

عند إعادة الدخول بعد التسجيل يمكنك إعادة تعيين كلمة سر جديدة.

نظام نور برقم الهوية لمعرفة نتائج الاختبارات1442

يستطيع الطالب بعد الانتهاء من الاختبارات ورصد الدرجات معرفة نتيجة الاختبارات التي قام بها وذلك كالآتي:

الدخول على موقع نظام نور.

تسجيل الدخول للحساب الشخصي بكتابة الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

يتم الضغط على نتائج الاختبارات.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر.

سوف تظهر لك النتائج الخاصة بالاختبارات.

الخدمات المقدمة من نظام نور

يقدم النظام الكثير من الخدمات للمعلمين والمدراء وأوليا الأمور والطلاب مثل متابعة الأبناء في العملية التعليمية والتعرف على نتائج الاختبارات ومستويات الأبناء كما يستطيع المعلم رصد ومتابعة درجات الاختبارات إلكترونياً بكل سهولة ويمكن الطلاب من معرفة الجدول المدرسي وجداول الاختبارات وبهذا يعد نظام نور أحد إنجازات الوزارة في مجال التعليم التي تسعي ‘إلى تحسين مستوي وجودة التعليم بالمملكة وذلك من خلال تقديم أحدث الأنظمة والمنصات الإلكترونية في مجال التعليم حتي تكون عملية التعليم محببة للطالب وولي الأمر والعاملين بها وذلك من خلال التسهيل والبساطة في الخدمات المقدمة.