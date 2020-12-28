غرق سفينة روسية في بحر بارنتس

غرق سفينة روسية في بحر بارنتسأعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين، عن غرق السفينة الروسية "أونيغا"، في بحر بارنتس، وفقدان 17 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزارة في بيان لها، القول: "إن أجهزة الطوارئ تمكنت من إنقاذ بحارين اثنين، فيما رجحت وفاة 17 آخرين كانوا على متن السفينة، نظرا لبرودة المياه الشديدة".

ووفقاً للبيانات الأولية، فقد غرقت سفينة "أونيغا" بسبب كثافة الجليد في هذا الموسم.

وأكدت أجهزة الطوارئ الروسية أن الاتصالات منعدمة في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وتجري فيها الآن عمليات البحث عن المفقودين.