أخبار اليمن : جريحان بقصف في صعدة وغارات على البيضاء

جريحان بقصف في صعدة وغارات على البيضاءأصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران المعادي غارات جوية على صعدة والبيضاء.

أوأوضح مصدر أمني أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح، أحدهم خطيرة، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، كما تسبب القصف بأضرار كبيرة في منازل المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف، وغارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن العدوان قصف بـ5 غارات مديرية السوادية في محافظة البيضاء.