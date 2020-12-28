سلالة كورونا الجديدة تغزو كندا وتزايد القلق بين المسؤولين

جدة - نرمين السيد - وسجلت كندا خلال اليومين الماضيين ثلاث حالات إصابة بهذه السلالة الجديدة من الفيروس فى مقاطعة أونتاريو، وحالة واحدة فى مقاطعة بريتش كولومبيا فى الغرب الكندى.

وذكر المسؤولون أن حالتين من هذه الحالات تعود لمسافرين قادمين من المملكة المتحدة، وصلا مؤخرا إلى كندا، وأبلغت أونتاريو عن أول حالتى إصابة معروفتين فى كندا بالفيروس يوم السبت الماضى فى زوجين من منطقة دورهام، شرق تورونتو.

وقالت مساعدة كبير المسؤولين الطبيين فى أونتاريو الدكتورة بارابار يافى فى بيان صحفى صدر يوم أمس إن الحالة الجديدة التى سجلتها أونتاريو اليوم تعود لشخص من أوتاوا كان قد وصل مؤخرا من المملكة المتحدة، أما الحالتان الأوليتان فهما لشخصين اختلطا بمسافرين من المملكة المتحدة.

وعُثر على هذه السلالة الجديدة من الفيروس لأول مرة فى المملكة المتحدة وهى أسرع انتشارا من السلالة السابقة ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه السلالة أكثر خطورة.

جاءت أنباء الحالات الجديدة مع تسجيل مقاطعتى أونتاريو وكيبيك أكثر من 2000 تشخيص للفيروس.

وأبلغت "أونتاريو" عن 2005 حالات إصابة، و18 حالة وفاة جديدة، فى حين أعلنت "كيبيك" عن 2291 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة أخرى، وقالوا إنه تم الإبلاغ عن 6783 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و 110 حالات وفاة إضافية مرتبطة بفيروس كورونا المستجدة منذ يوم الخميس.

جاء العدد الإجمالى لمدة ثلاثة أيام بعد أن لم تنشر المقاطعة بيانات عن عدد الإصابات أو الوفيات الجديدة يوم الجمعة أو السبت.

وفى الوقت نفسه، قالت كبيرة المسؤولين الطبيين فى "ألبرتا" إن هناك ما يقدر بنحو 500 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد -19" مسجلة يوم السبت الماضى، لكنها حذرت من أن العدد المنخفض ناتج عن عدد أقل من الاختبارات التى يتم إجراؤها فى يوم عيد الميلاد.

وأبلغ مسؤولو الصحة فى مقاطعة مانيتوبا عن 524 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و 28 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وقالت المقاطعة إن إحدى الوفيات كانت امرأة فى الثلاثينيات من عمرها من منطقة وينيبيج الصحية بينما كانت باقى الحالات فى الستينيات أو أكبر.

وفى مقاطعات كندا الأطلسية، أبلغ مسؤولو الصحة العامة فى "نيو برونزويك" عن حالتين جديدتين فى منطقة مونكتون. وشهدت مقاطعة "نيوفاوندلاند ولابرادور" أيضا ثلاث حالات جديدة من "كوفيد-19".