فرنسا تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم انتخابات خلال عام، وضرورة التركيز على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وأكدت الخارجية الفرنسية فى بيان، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الوطنى وقوات الوفاق، والذى تم التوصل إليه فى أكتوبر الماضى.

وانتهى بعد ظهر الاثنين اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى دون تقدم كبير، بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة فى ليبيا نهاية العام المقبل.

ورغم استمرار الخلافات قال عضو فى لجان الحوار الليبى طلب عدم الكشف عن اسمه "إن الاجتماع اليوم كان جيدا"، وكشف عن "اتجاه اللجنة القانونية نحو تقديم مقترحات لحل المشكلة الدستورية من خلال اللجنة ورفعها للجلسة العامة المقبلة للملتقى" .

وبحسب قناتى "العربية" و "الحدث"، قالت مصادر قريبة من المفاوضات، إن الاجتماع شاركت فيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة ستيفانى ويليامز، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وناقش الاجتماع "سبل المضى قدما فى وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة"، وهى المهمة التى أسندتها البعثة الأممية لهذه اللجنة، بعد فشل جولات تصويت وتفاوض ماراثونية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة فى المرحلة التمهيدية للانتخابات.