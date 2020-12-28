اليمن : إصابة 5 عمال مدنيين فى قصف حوثى غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمركز الإعلامى لألوية العمالقة، أن "5 عمال أصيبوا أثناء أداء أعمالهم فى مجمع (إخوان ثابت) التجارى والصناعى إثر إطلاق الحوثيين عدد من قذائف الهاون على المجمع".

وأضاف البيان، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الدريهمى لتلقى الإسعافات الأولية، ثم تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود فى مدينة المخا، لخطورة إصابتهم.

وأشار المركز، إلى أن القصف خلف أضرارًا مادية فى مجمع "إخوان ثابت" التجارى والصناعى الذى كان يجرى إعادة تأهيله.

واعتبر البيان أن "هذه الجريمة تضاف إلى آلاف الجرائم التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى فى مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم".