الجزائر : 9 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، اليوم الإثنين، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 10 حالات عن الحصيلة المسجلة أمس الأحد.





ووفقًا لبيان الصحة الجزائرية، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 98.613 إصابة مؤكدة منذ ظهور الجائحة هناك نهاية فبراير الماضى. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بزيادة 3 حالات عن يوم أمس الأحد، ما يرتفع إجمالى الوفيات فى الجزائر إلى 2.737 وفاة. وبحسب بيان فورار، تعافى 352 شخصًا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 66.214 حالة، فيما يتلقى 46 مريضًا العناية المركزة.

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