هبوط اضطرارى لطائرة بريطانية فى زيوريخ

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ربان طائرة "إيرباص A320" أقلع من لندن، لكنه اضطر للهبوط فى زيوريخ، بعدما أغمى على زميله.
وأشارت الصحيفة إلى أن مساعد الربان اشتكى خلال الرحلة من شعوره بتوعك، ما دفع الطيار إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار هيثرو بلندن، غير أن تفاقم حالة مساعده دفعه إلى الهبوط بشكل مستعجل فى سويسرا، حتى يتم إسعاف زميله العلاج الذى خضع للفحص الطبى فى إحدى مستشفيات زيوريخ.
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