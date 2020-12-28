مقتل ضابطين في إطلاق نار بعاصمة الشيشان ..فيديو 



قالت وكالتا ”إنترفاكس“ و“تاس“ للأنباء نقلا عن مصادر، إن مسلحين قتلوا ضابطي شرطة في وسط غروزني عاصمة جمهورية الشيشان بجنوب روسيا، اليوم الإثنين، وإن أحد المهاجمين على الأقل قُتل في تبادل إطلاق النار.

ولم تعلق الشرطة أو السلطات بعد على الحادث.

وفي لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمكن رؤية رجلين ممددين في وسط شارع مزدحم في غروزني على بعد 1490 كيلومترا من موسكو، بينما قامت الشرطة بتحويل المرور.