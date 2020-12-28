بوتين ونتنياهو يناقشان تعزيز التعاون لمكافحة كورونا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما تم بحث قضايا الساعة في العلاقات الروسية الإسرائيلية في مختلف المجالات.

وجاء في البيان أنه تم تأكيد التصرف المتبادل لبناء تعاون ثنائي متعدد الأوجه ، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأفادت التقارير أن نتنياهو و بوتين اتفقا على مزيد من الاتصالات.