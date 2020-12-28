الصحة العالمية تحذر: سلالات جديدة من كورونا في طريقها للظهور

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر، وذلك بعد الحديث عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وعدد من دول العالم.
وقالت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي إن الحديث يدور حول "عملية طبيعية لا تؤثر إطلاقًا على الفيروس نفسه، لكن علينا مواصلة دراستنا لهذه السلالات، بما في ذلك لمعرفة قدرتها على الانتقال"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وأوضحت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية تواصل متابعة الوضع من كثب وتعمل مع علماء عبر العالم يتابعون ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المنظمة لديها فرق بحث متخصصة في دراسة هذه السلالات، وستتلقى نتائج عمل الفرق المذكورة خلال الأيام والأسابيع القادمة.
وكان كبير خبراء الأمراض المعدية والفيروسات في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، حذر من أن اسوأ الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا لم تأت بعد، متوقعًا زيادة حادة في الإصابات بعد أعياد الميلاد.
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