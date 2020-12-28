إصابات كورونا تحطم الرقم القياسي في بريطانيا

إصابات كورونا تحطم الرقم القياسي في بريطانياسجلت بريطانيا 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وقالت بوابة إحصاءات فيروس كورونا الحكومية إنها سجلت 357 وفاة جديدة.

وذكرت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا: "هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقا متزايدا في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة داخل البلاد لكنهم استبعدوا أن تكون أشد فتكا من السلالة المعروفة.

حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وسجلت بريطانيا أكثر من مليونين و329 ألف إصابة بكورونا، من بينها 71109 حالة وفاة.

وكالات