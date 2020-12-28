روسيا : تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - قال قائد قوات حفظ السلام الروسية فى الإقليم الفريق رستم مرادوف، فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، "تم اليوم، بهدف تنفيذ البيان الثلاثى الصادر فى 9 نوفمبر الماضى من زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى".

وأوضح أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى باكو أذربيجانيين اثنين كانا محتجزين لدى القوات الأرمنية، بينما تمت إعادة 4 أسرى أرمن إلى مدينة إيريبونى فى أرمينيا، وذلك فى عملية نفذت بوساطة من قوات حفظ السلام.

وشدد مرادوف على أن "قوات حفظ السلام الروسية ستواصل الإسهام فى التطبيق الصارم للاتفاق الثلاثى".

وأصدر الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين، والأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضى بيانًا مشتركًا ينص على إعلان وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجانى والأرمنى، اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1.960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.