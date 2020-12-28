الكويت تعرب عن ارتياحها إزاء الأجواء الإيجابية المنتظرة للقمة الخليجية

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن عميق ارتياحه إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التى ينتظر أن يشهدها اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته العادية (41)، والتى ستعقد فى الرياض فى 5 يناير المقبل.





وقال مجلس الوزراء الكويتى، فى بيان صحفى عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد اليوم الاثنين، بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ‏إن تلك الأجواء، تعكس روح المسئولية والايمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية، وتعميق التآخى والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجى، فى مواجهة التحديات الخطيرة التى تعيشها المنطقة. ‏وأعرب عن تمنياته بأن تكلل الجهود الخيرة بالنتائج المثمرة التى يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجى، التى تجسد وحدة الهدف والمصير والسعى المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكل ما يعزز رفعتها وازدهارها.

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