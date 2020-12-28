فايزر ترجئ تسليم لقاحها لإسبانيا بسبب عقبة لوجستية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، فى تصريح لإذاعة "Cadena SER"، أن الشركة تعرضت لحادث يتعلق بضبط درجة الحرارة أثناء عملية تحميل وإخراج اللقاحات، مضيفا أن المشكلة قد تم حلها الآن.

وأكد أن "اللقاحات ستتوفر غدا فى نقاط التطعيم"، متوقعا أن يتم تلقيح حوالى 70 فى المائة من سكان البلاد بحلول نهاية الصيف.