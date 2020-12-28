منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تدابير موسعة للكشف عن تحور كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجينى لفيروس كورونا "كوفيد 19" فى جميع أنحاء العالم لضمان اكتشاف سلالات جديدة للفيروس مع دخول الجائحة عامها الثانى.





وقال المدير العام للمنظمة فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت اليوم من جنيف: ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة فى العام المقبل، على سبيل المثال التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته. وأضاف أن المنظمة تعمل عن كثب مع العلماء فى جميع أنحاء العالم من أجل فهم أفضل لأى تغييرات تطرأ على الفيروس وتأثيرها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح أنه يريد "تأكيد أهمية زيادة قدرة تتبع التسلسل الجينى فى جميع أنحاء العالم" ومشاركة المعلومات مع منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ودول أخرى. وتابع قائلاً "إذا كانت البلدان تبحث وتختبر بشكل فعّال، فستتمكن من معرفة التحورات وتعديل الإستراتيجيات ".

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