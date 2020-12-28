إنفوجراف .. الطيران السعودى يعلن شروط وضوابط السفر لغير السعوديين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران المدنى السعودى عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من أمس الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، الضوابط والشروط التى أعلنتها هيئة الطيران السعودى لسفر غير السعوديين: حيث أوضحت الهيئة، أنه سيتم نقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة ابتداء من اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 202، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشى فيروس كورونا والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض". وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة فى مطار المملكة والبقاء بداخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين فى مطار الوصول. وأشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التى ظهر بها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

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