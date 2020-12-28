كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن ظهور مفاجئ لرسومات لصلبان معقوقة - التي أتخذت في الماضي كشعار للنازية - على مقابر في بلدية فونتانبلو التابعة لإقليم السين ومارن بفرنسا.
وأكد رئيس البلدية، فريديريك فالتو، "تعرض شواهد 67 قبرا للتدنيس من خلال رسم صلبان معقوفة عليها بالألوان الوردي والأبيض والفضي"، مشيرًا إلى أن المقبرة اليهودية، المحاذية للمقبرة الرئيسية، لم تتعرض للتدنيس، كما لم تتم ملاحظة أي عبارات معادية للسامية.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القبور المدنسة تعود لمسيحيين فقط، أما مقابر اليهود لم يتم الاقتراب منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ظهور مفاجئ لشعار النازية في مقابر بفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.