ضحية تعذيب في سجون الخرطوم يهز الشارع السوداني.. والشرطة تصدر بيانا

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، تفاصيل القبض على مواطن سوداني يدعى، عز الدين علي، الذي لقي مصرعه خلال التحقيق معه متأثرًا بالتعذيب الذي تلقاه على يد عناصر من الشرطة السودانية.

ووفقًا لموقع "الراكوبة نيوز" السوداني، فإن السلطات السودانية أمرت بإحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين بالحادث إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الضحية، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية.

وأوضحت الشرطة السودانية أنه تم القبض على المواطن عز الدين علي حامد بتاريخ 17/ 12/ 2020م على خلفية بلاغ مقدم ضده، حيث حجز بقسم شرطة المباحث الفيدرالية بأم بدة الحارة 15.

وأضافت أنه تم الإفراج عنه بالضمانة العادية بواسطة النيابة بتاريخ 25/12/2020، وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء القرارالطبي يفيد بتعرض الضحية للتعذيب .

وتابعت الشرطة في بيانها: "بناء عليه تم تعديل البلاغ إلى المادة 20 / 130 جنائي تحت القيد 4107 القسم الأوسط أم درمان، وتم وضع جميع منسوبي المكتب بالحجزالمشدد وفتح تحقيق في الحادث فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ".