انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تقرر فتح حدودها مرة أخرى وإنهاء العمل بقرار وقف رحلات الطيران والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم و في تطور جديد بشأن حركة التنقل إلى الكويت و منها وعقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي و الذي تم فيه بحث الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قرر المجلس انهاء تعليق رحلات الطيران من وإلى مطار الكويت وفتح الحدود البرية و البحرية بضوابط محددة.

جاء القرار عقب شرح وزير الصحة الكويتي للوضح الصحي حالياً بالبلاد والذي أشار فيه إلى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس و كذلك أعداد الوفيات، كما أكد الوزير باسل الصباح عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالكويت تخص السلالة المكتشفة حديثاً في بريطانيا والتي أطلق البعض عليها (كوفيد-20) حتى الآن.

يأتي القرار اليوم في صورة عدم تجديد للتعليق الذي تم فرضه سابقاً من دولة الكويت والذي حددت مدته بنهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير لعام 2021، و هو ما يعني استئناف الرحلات الجوية التجارية يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن الكويت قد بدأت حملة التطعيم للمواطنين و المقيمين باستخدام لقاح ( فايزر – بيونتك ) وذلك منذ الخميس الماضي، كما قام وزير الصحة بطمأنة المتخوفين من اللقاح حيث أشار إلى عدم تسجيل أي أعراض جانبية غير متوقعة حتى الآن لدى من قاموا بتلقي التطعيم، كما أهاب مجلس الوزراء بالجميع للمسارعة بالقيام بتسجيل أنفسهم لدى بوابة وزارة الصحة الخاصة بتطعيم كورونا وذلك للحصول على دورهم في اللقاح للمساهمة في السيطرة على الجائحة.