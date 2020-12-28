نقدم لكم رابط تسجيل على وظائف شاغرة الحرس الوطني عبر بوابة جدارة، والذي أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني السعودي ، عبر مواقعها الالكترونية، حيث صرحت عن توفير 86 وظيفة إدارية خالية، والمتواجدة في الوظائف الحكومية والحاصلين على التخصصات للوظائف التي تم الاعلان عنها.

رابط تسجيل على وظائف شاغرة

صرح الحرس الوطني السعودي عن 86وظيفة شاغرة، يمكن التقديم لها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وقد قامت الوزارة بالكشف عن المطالب والشروط التي يجب توافرها في المتقدميين الذين يريدون الحصول على أحد الوظائف المعلن عنها.

يجب أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية

أن يكون عمره يتراوح بين18 إلى 40عاماً لايقل ولا يزيد عن ذلك

ينجح بإجتياز عملية الكشف الطبي

أن يكون على خلق وأمانة وليس لديه أي سلبيات أو مشاكل في مكان عمل سابق

أن يكون ذا خبرة في المجال الذي يريد أن يتخصص فيه

أن يقدم وثيقة رسمية تشتمل على الخبرات التي قد حصل عليها مسبقاً

ألا يكون قد أحيل للتقاعد سابقاً من أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني

رابط جدارة لعام 1442 للوظائف الشاغرة

تعمل هذه المنظومة على تمكين الذين يريدون العمل في المملكة من تسجيل الدخول جدارة الإلكتروني، حيث يتم تسجيل الدخول بالاسم كاملاً ورقم الهوية الخاصة بكل عامل والرقم السري، كما يقومون بتقديم الخبرات والمؤهلات الحاصلين عليها عند التسجيل، كما وفرت الوزارة التقديم من خلال الموقع الالكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الأساسي لهيئة توظيف الوظائف الشاغرة المعلن عنها، فيتم مطابقة المؤهلات والخبرات الحاصلين عليها والبيانات المقدمة منهم آلياً، فتمر هذه المؤهلات والبيانات والخبرات عبر الترشيح الآلي،وبعد ذلك يقوم الترشيح الآلي بعرضها على جميع المتقدمين في الإعلان، كما يمكن أيضاً ترشيح بعض الوظائف الاخرى من قِبل الترشيح الآلي للموظف، بجوار تخصصه الذي يختص به في تقديمه للإعلان.