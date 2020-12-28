نقدم لكم رابط تسجيل على وظائف شاغرة الحرس الوطني عبر بوابة جدارة، والذي أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني السعودي ، عبر مواقعها الالكترونية، حيث صرحت عن توفير 86 وظيفة إدارية خالية، والمتواجدة في الوظائف الحكومية والحاصلين على التخصصات للوظائف التي تم الاعلان عنها.رابط تسجيل على وظائف شاغرة
صرح الحرس الوطني السعودي عن 86وظيفة شاغرة، يمكن التقديم لها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وقد قامت الوزارة بالكشف عن المطالب والشروط التي يجب توافرها في المتقدميين الذين يريدون الحصول على أحد الوظائف المعلن عنها.
شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني
- يجب أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية
- أن يكون عمره يتراوح بين18 إلى 40عاماً لايقل ولا يزيد عن ذلك
- ينجح بإجتياز عملية الكشف الطبي
- أن يكون على خلق وأمانة وليس لديه أي سلبيات أو مشاكل في مكان عمل سابق
- أن يكون ذا خبرة في المجال الذي يريد أن يتخصص فيه
- أن يقدم وثيقة رسمية تشتمل على الخبرات التي قد حصل عليها مسبقاً
- ألا يكون قد أحيل للتقاعد سابقاً من أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
رابط جدارة لعام 1442 للوظائف الشاغرة
تعمل هذه المنظومة على تمكين الذين يريدون العمل في المملكة من تسجيل الدخول جدارة الإلكتروني، حيث يتم تسجيل الدخول بالاسم كاملاً ورقم الهوية الخاصة بكل عامل والرقم السري، كما يقومون بتقديم الخبرات والمؤهلات الحاصلين عليها عند التسجيل، كما وفرت الوزارة التقديم من خلال الموقع الالكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الأساسي لهيئة توظيف الوظائف الشاغرة المعلن عنها، فيتم مطابقة المؤهلات والخبرات الحاصلين عليها والبيانات المقدمة منهم آلياً، فتمر هذه المؤهلات والبيانات والخبرات عبر الترشيح الآلي،وبعد ذلك يقوم الترشيح الآلي بعرضها على جميع المتقدمين في الإعلان، كما يمكن أيضاً ترشيح بعض الوظائف الاخرى من قِبل الترشيح الآلي للموظف، بجوار تخصصه الذي يختص به في تقديمه للإعلان.
- Xإقرأ أيضاً: تمويل شخصي جديد للقطاع الخاص بنك الراجحي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل على وظائف شاغرة الحرس الوطني عبر بوابة جدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.