رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 منصة مدرستي

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن اقتراب ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول بدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن الخطوات التي تساعدهم على تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني لمعرفة النتائج بكل سهولة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب

سوف نوضح لكم من خلال الخطوات القادمة كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور بكل سهولة واليكم الخطوات كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب ثم تبدأ بكتابة اسم المستخدم وتضيف الرقم السري بعد ذلك تقوم بالضغط على نتائج الاختبارات وتقوم بتحديد الاختيارات الموجودة أمام والتي تضم: دخل الإدارة التعليمية واسم المدرسة أو إدخال اسم الطالب أو إدخال الصف والقسم أو اختيار النظام، وبعد ذلك تقوم بالضغط علي الاستعلام عن النتيجة وسوف تظهر أمامك ثم تقوم بطباعته.

خطوات التسجيل في نظام نور الالكتروني

يستطيع ولي الأمر أو الطالب تسجيل الدخول إلى نظام نور والاستعلام عن نتائج نور برقم الهوية، لهذا سوف نعرض لكم من خلال الخطوات التالية وهي:

يتم إضافة البيانات الخاصة بالطالب وبعد ذلك نضيف رمز التحقق والضغط على كلمة تسجيل الدخول ثم الضغط على نتائج الطلاب وتضيف رقم الهوية.

استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

اولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت وتضيف اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تقوم بالضغط على التقويم، وبعد ذلك تقوم بتحديد الفصل الدراسي وسوف يظهر اليكم ملف نتائج الطالب تبدأ بتنزيل ثم تقوم بفتح الملف وسوف تجد تقييمات درجات الطالب في جميع المواد التي قام بأداء الاختبارات فيها يمكنك أن تقوم بطباعتها.