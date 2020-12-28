رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر نظام نور ومنصة مدرستي EduWave

يشهد موقع نظام نور إقبالاً كبيراً في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث اقتربت امتحانات الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، وبعدها تتجه أنظار الجميع إلي استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور للنتائج، حيث يقدم النظام استعلام نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لجميع المراحل الدراسية، الابتدائية، والمتوسطة، وحتى الثانوية، ويعد نظام نور للنتائج من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث يقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب، كما يتم تسجيل الطلاب المستجدين عبر النظام، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري التي سهلت كثيراً على الطلاب وذويهم خلال الفترة السابقة.

نظام نور برقم الهوية 1442

ساعد نظام نور ومنصة مدرستي جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية على تلقي الموارد الدراسية المقررة، حيث أصبح التعلم عن بعد من أهم أنظمة التعليم في العالم خلال الفترة الأخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن المملكة استعانت بنظام نور منذ وقت كبير في ظل محاولات المملكة لربط التكنولوجيا بالتعليم في كافة الأنشطة، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 بهدف إدخال التكنولوجيا في كافة مناحي التعليم لكافة الأعمال السنية المختلفة.

استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور الموحد

بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يسود الجميع حالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان النتيجة، حيث يتجه الجميع إلي موقع نور للنتائج برقم الهوية فقط، حيث يعمل النظام على توفير كافة السبل المتاحة للتسهيل على الطلاب في الحصول على الخدمات، كما أن نظام نور ساعد ولي الأمر في متابعة حالة الأبناء عبر التسجيل في نظام نور لولي الأمر، والذي مكنه من التعرف على درجات الطلاب بشكل مستمر.

ومن المعروف أن منصة مدرستي واحدة من المنصات الجديدة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث سيعمل نظام نور للنتائج، ومنصة مدرستي الإلكترونية على توفير كافة الإمكانيات والمعلومات التي يحتاج إليها الطلاب في أي وقت، وخاصة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون إلكترونياً من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب، وبمجر انتهاء امتحانات الطلاب سيتم تقييم درجات الطلاب في كافة المواد الدراسي، ورفع نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور في جميع المراحل الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442

يتابع جميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط نظام نور لاستعلام نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 بالمملكة من أجل التعرف على درجاتهم، حيث أشارت الوزارة إلي أن جميع نتائج المراحل الدراسية ستكون متاحة عبر النظام، وبالنسبة لموعد الإعلان عن النتائج، فقد أشارت الوزارة إلي أن العمل يتم بشكل مستمر لحين الانتهاء من تقييم كافة امتحانات الطلاب من أجل الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن نظراً لحالة القلق والترقب التي يعيشها جميع الطلاب.