احتضنت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، تدريبات على أحدث الأنظمة المدفعية الصاروخية للقوات الأميركية.
ووفق ما ذكرت صفحة القيادة المركزية الأميركية على تويتر، فإن جنود "فوج المدفعية الميدانية" خضعوا لتدريبات على القدرة على المناورة وإتمام مهمة الرمي.
وجرى الاعتماد خلال التدريب على "نظام المدفعية الصاروخية العالية التنقل" (HIMARS).
وأوضحت القيادة أن "HIMARS" يعد أحدث نظام في عائلة "أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة" (MLRS).
و"HIMARS" نظام مجهز على عربة ذات عجلات ويتمتع بمرونة عالية جدا، مهمته هي الاشتباك مع مدفعية الميدان ووحدات الدفاع الجوي والمدرعات الخفيفة والناقلات المدرعة.
ويتميز النظام بقدرته على إطلاق صواريخه والابتعاد سريعا، قبل أن تتمكن قوات العدو من تحديد موقع الراجمة.
وقبل أيام قليلة أجرى جنود من الكتيبة الأولى، فوج المشاة السادس، والفرقة المدرعة الأولى، تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية بالقرب من "معسكر بيوري" في الكويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. تدريب أميركي على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.