بالصور.. تدريب أميركي على نظام المدفعية الصاروخية في الكويت

احتضنت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، تدريبات على أحدث الأنظمة المدفعية الصاروخية للقوات الأميركية.

ووفق ما ذكرت صفحة القيادة المركزية الأميركية على تويتر، فإن جنود "فوج المدفعية الميدانية" خضعوا لتدريبات على القدرة على المناورة وإتمام مهمة الرمي.

وجرى الاعتماد خلال التدريب على "نظام المدفعية الصاروخية العالية التنقل" (HIMARS).

وأوضحت القيادة أن "HIMARS" يعد أحدث نظام في عائلة "أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة" (MLRS).

و"HIMARS" نظام مجهز على عربة ذات عجلات ويتمتع بمرونة عالية جدا، مهمته هي الاشتباك مع مدفعية الميدان ووحدات الدفاع الجوي والمدرعات الخفيفة والناقلات المدرعة.

ويتميز النظام بقدرته على إطلاق صواريخه والابتعاد سريعا، قبل أن تتمكن قوات العدو من تحديد موقع الراجمة.

وقبل أيام قليلة أجرى جنود من الكتيبة الأولى، فوج المشاة السادس، والفرقة المدرعة الأولى، تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية بالقرب من "معسكر بيوري" في الكويت.