انتهاك جديد.. اشتيه يندد بقرار الاحتلال عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - ندد رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتيه، اليوم الإثنين، بقرار إسرائيل بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين فى سجونها ضد فيروس كورونا المستجد، محملاً إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، مطالبًا بتوفير التطعيم للأسرى تحت إشراف ورقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.





كما حمل نادى الأسير الفلسطينى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى في ضوء عدم تقديم لقاح كورونا لهم، معتبرًا أن القرار الإسرائيلى "انتهاك جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، ودليل جديد على جريمة الإهمال الطبى فى سجون إسرائيل". وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لتقديم لقاحات فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين، وبإشراف دولى. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت عن قرار صدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا، واقتصاره فى هذه المرحلة على سلطات وإدارة السجون، فيما تعتقل إسرائيل أكثر من 4 آلاف أسير فلسطينى، بينهم نحو 700 حالة مرضية، ومنهم 140 أسيرًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

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