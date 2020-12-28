تركيا تسجل257 وفاة و15.197 إصابة جديدة بكورونا 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أنه تم تسجيل 15.197 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة فى البلاد إلى مليونين و162.775 حالة.
وفرضت أنقرة عزلا عاما فى عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام العمل للحد من تفشى المرض.
وسيفرض الحظر أيضا من الساعة التاسعة مساء يوم 31 ديسمبر حتى الخامسة صباح الرابع من يناير.
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