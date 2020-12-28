بايدن يعلن فريقه الرقمى للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، أسماء أعضاء فريق البيت الأبيض الرقمى فى إدارته المرتقبة، والذى سيكون مكلفًا بإشراك الجمهور وتنمية الشراكة، لتمديد وصول الرئيس المنتخب إلى "خارج منصات التواصل الاجتماعى الخاصة به".





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بايدن فى بيان له: "هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب فى الاستراتيجية الرقمية سيساعد فى ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكى بطرق جديدة ومبتكرة". وبحسب الوكالة، سيقود الفريق الرقمى روب فلاهرتى، الذى خدم كمدير رقمى للحملة الانتخابية لبايدن والذى يعمل حاليًا مديرًا للفريق الانتقالى.

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