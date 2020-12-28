عاجل .. مقتل 3 عسكريين فرنسيين فى انفجار عبوة ناسفة بمالى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل ثلاثة جنود فرنسيين، اليوم الاثنين فى مالى، عندما انفجرت عبوة ناسفة بعربتهم المدرعة فى منطقة هومبورى وسط ولاية الساحل.





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