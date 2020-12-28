المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بنشر معلومات كاذبة حول كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن وسائل‭‭ ‬‬إعلام روسية نشرت معلومات كاذبة عن لقاحات فيروس كورونا الأوروبية والأمريكية فى بعض الدول التى ترغب موسكو فى بيعها لقاح "سبوتنيك فى" الروسى المضاد للفيروس التاجى.





وفى منشور له، قال بوريل: "تتم السخرية من مطورى اللقاحات الغربية علنًا فى وسائل إعلام روسية متعددة اللغات تسيطر عليها الدولة ما أفضى فى بعض الحالات إلى مزاعم سخيفة بأن اللقاحات ستحول الناس إلى قردة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. وأضاف بوريل: "مثل هذه الروايات موجهة، كما هو واضح، إلى دول ترغب روسيا فى بيعها لقاح (سبوتنيك فى)"، مضيفًا أن هذه التحركات تهدد الصحة العامة وسط جاحة كوفيد-19. ولم يقدم المسؤول الأوروبى أمثلة محددة، فيما نفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إن "سبوتنيك فى" مستهدف بحملة تشويه مدعومة من الخارج.

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