قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن شركة "فايزر" أرجأت تسليم دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا إلى يوم غد الثلاثاء بسبب عقبة لوجستية.
وأوضح الوزير في تصريح لإذاعة "Cadena SER" أن الشركة تعرضت لحادث يتعلق بضبط درجة الحرارة أثناء عملية تحميل وإخراج اللقاحات، مضيفا أن المشكلة قد تم حلها الآن.
وأكد أن "اللقاحات ستتوفر غدا في نقاط التطعيم"، متوقعا أن يتم تلقيح حوالي 70 في المائة من سكان البلاد بحلول نهاية الصيف.
يذكر أن حملة التطعيم في ألمانيا تأخرت في مدن عدة بعد أن أظهرت أجهزة تتبع درجات الحرارة أن حوالي 1000 جرعة لقاح صنعتها شركة "فايزر" ربما لم يتم الحفاظ عليها ضمن درجة الحرارة المناسبة أثناء عملية الشحن.
وكان ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، رجح أن يواجه لقاح "فايزر" مشاكل لوجستية كبيرة، لضرورة تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”فايزر” ترجئ تسليم لقاحها لإسبانيا بسبب حادث يتعلق بضبط درجة الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.