”فايزر” ترجئ تسليم لقاحها لإسبانيا بسبب حادث يتعلق بضبط درجة الحرارة 

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن شركة "فايزر" أرجأت تسليم دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا إلى يوم غد الثلاثاء بسبب عقبة لوجستية.

وأوضح الوزير في تصريح لإذاعة "Cadena SER" أن الشركة تعرضت لحادث يتعلق بضبط درجة الحرارة أثناء عملية تحميل وإخراج اللقاحات، مضيفا أن المشكلة قد تم حلها الآن.

وأكد أن "اللقاحات ستتوفر غدا في نقاط التطعيم"، متوقعا أن يتم تلقيح حوالي 70 في المائة من سكان البلاد بحلول نهاية الصيف.

يذكر أن حملة التطعيم في ألمانيا تأخرت في مدن عدة بعد أن أظهرت أجهزة تتبع درجات الحرارة أن حوالي 1000 جرعة لقاح صنعتها شركة "فايزر" ربما لم يتم الحفاظ عليها ضمن درجة الحرارة المناسبة أثناء عملية الشحن.

وكان ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، رجح أن يواجه لقاح "فايزر" مشاكل لوجستية كبيرة، لضرورة تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.