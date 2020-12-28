بعد انتقادات واسعة.. بيان من الشرطة اللبنانية حول صورة الطفل مكبل اليدين

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، اليوم الاثنين، أنه تم خلال الساعات الماضية تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قاصرًا مكبل اليدين اثناء اقتياده من قبل عناصر الأمن داخل أحد قصور العدل اللبنانية.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية بيانًا حول الواقعة نقلته قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، أوضحت فيه التالي:

"اولًا: إن القاصر مهما ارتكب من جرائم ومهما كانت درجة خطورته، فهو في الواقع ضحية مجتمعه وبيئته وعائلته. ولكن القانون لا يعفيه من المسؤولية وإن بطريقة متفاوتة تبعًا لعمره.

ثانيًا: إن الطفل الذي يظهر في الصورة مواليد 2010 مكتوم القيد (لا يحمل وثيقة شخصية أو شهادة ميلاد)، مشتبه بارتكابه العديد من الجرائم وآخرها سرقة دراجة آلية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اقتياده لاستماع أقواله من قبل القضاء يوم الثلاثاء الماضي، ولدى سؤال مندوبة الاحداث عن سبب تكبيله من الخلف، اجاب عناصر الأمن أنه حاول التفلّت منهم والفرار خلال اقتياده إلى قصر العدل، وقال لها القاصر إنه لن يتوانى عن الفرار في اية فرصة تسنح له ذلك. مع العلم انه أخلي سبيله بالتاريخ ذاته، وُسلّم إلى الجهة المختصة كونه مكتوم القيد، ولا تزال هناك جلستان بسرقتين آخرين كان قد ارتكبهما سابقًا.

ثالثًا: لا توجد أي تعليمات في القوانين اللبنانية حتى الآن تحدد طريقة تكبيل السجناء القاصرين أثناء القبض عليهم، بحيث يمكن لأي شخص ان يحاول الفرار فيشكل خطرًا على حياته ويرتب ايضًا مسؤوليات قانونية ومسلكية على العناصر المكلفة بالقبض عليه، كما يتم اعتبارهم كباقي السجناء خلال عملية الاعتقال.

رابعًا: يجري معاملة القصّر في سجن الاحداث وفق طرق تراعي معايير حقوق الانسان من خلال إدارة السجن المذكور بمساعدة موظفين ومتعاقدين مدنيين متخصصين وجمعيات معنية ومنظمات دولية، عبر اخضاعهم لدورات تربوية وثقافية ومهنية بهدف إعادة تأهيلهم وتمكينهم وبالتالي دمجهم في المجتمع".