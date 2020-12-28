الأردن : حجزنا مليون جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأردنى نذير عبيدات، اليوم الإثنين، أن بلاده حجزت مليون جرعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الدفعات الأولى ستصل نهاية يناير المقبل، أو مطلع فبراير 2021.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الوزير الأردنى إن "مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد ستصل المملكة على دفعات من شركة فايزر-بيونتيك"، موضحًا أن "المملكة ستستقبل أولى دفعات هذه اللقاحات فى شهر يناير أو مطلع شهر فبراير المقبل".

وأشار عبيدات إلى أن المملكة تعمل على تأمين لقاحات "لأكثر من 20% (من السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة)، أى ما يكفى مليونين و200 ألف مواطن".

كما أوضح الوزير أن "الوزارة ستوزع ثلاجات تحفظ (اللقاحات) بدرجة حرارة 80 تحت الصفر فى 20 مركزا صحيًا معتمدًا للتطعيم فى محافظات المملكة كافة خلال أسابيع".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت فى مطلع الشهر الحالى، أنها وقعت اتفاقا مع فايزر - بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس"، وهى آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف الى تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تجرى اتصالات مع "استرازينيكا" و"جونسون آند جونسون" من أجل الحصول على لقاحات منهما أيضاً.