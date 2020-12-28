جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى كلمة له، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده تحتاج لرؤية واضحة للميزانية المتعلقة بوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن ترامب تسبب بكارثة على حدود أمريكا الجنوبية.
وأوضح بايدن "سنعمل على استعادة مصداقية الولايات المتحدة فى العالم.. وسنتجاوز الصعاب التى واجهت بلادنا".
وتابع الرئيس الأمريكى المنتخب، أنه يجب التعاون مع كل الشركاء فى العالم لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بالعمل على التوزيع العادل للقاحات كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بايدن : الهجوم الإلكترونى يشكل تحديا .. وترامب تسبب بكارثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.