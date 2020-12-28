عاجل .. بايدن : الهجوم الإلكترونى يشكل تحديا .. وترامب تسبب بكارثة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى كلمة له، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده تحتاج لرؤية واضحة للميزانية المتعلقة بوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن ترامب تسبب بكارثة على حدود أمريكا الجنوبية.

وأوضح بايدن "سنعمل على استعادة مصداقية الولايات المتحدة فى العالم.. وسنتجاوز الصعاب التى واجهت بلادنا".

وتابع الرئيس الأمريكى المنتخب، أنه يجب التعاون مع كل الشركاء فى العالم لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بالعمل على التوزيع العادل للقاحات كورونا.