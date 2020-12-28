لبنان : رئيس الجمهورية سيتلقى اللقاح المضاد لوباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الرئاسة اللبنانية –فى بيان اليوم الاثنين– إلى عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم وما تناقلته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى من أنه لن يتلقى اللقاح.
وكانت إحدى الصحف اللبنانية ذكرت فى سياق تقرير إخبارى اليوم أن الرئيس ميشال عون، وخلافا لما يفعله مسئولون عديدون فى العالم، قرر الامتناع عن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصوله إلى لبنان، مفضلًا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التى يتخذها وذلك على الرغم من تسجيل إصابات بالفيروس فى صفوف موظفى القصر الجمهورى بين الحين والآخر.
وأثار النبأ حالة من الجدل على وسائل الإعلام اللبنانية وفى أوساط اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعى، فيما أعلن لبنان -فى وقت سابق- حجز مليونى جرعة من اللقاح الذى تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطى 15% ممن يقطنون الأراضى اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانًا ابتداءً من منتصف فبراير المقبل.
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