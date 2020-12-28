وزير سوري يهاجم تركيا

قال نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، اليوم الاثنين، إن سياسة تركيا وعدم التزامها بالاتفاقات مع روسيا بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب تسببت في استياء الشعب السوري ، وأن الضغط الاقتصادي الأمريكي يعيق عودة سوريا إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف سوسان أن السياسة التركية، وعدم امتثال سلطات أنقرة للاتفاقات مع الجانب الروسي بشأن منطقة خفض التصعيد السورية، تشير إلى تعاون تركيا مع الجماعات المسلحة غير الشرعية.

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وتابع سوسان في إيجاز مخصص لنتائج عام 2020، إن تركيا لديها أطماع من الدولة العثمانية ، ويحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم توسيع حدودها على حساب الأراضي السورية، وهو ما تسبب في احتجاج حاد من الشعب السوري.

وأضاف من ناحية أخرى ، أن الوجود الأمريكي ظل هو السبب السياسي الرئيسي لتصعيد الصراع في سوريا ، حيث أدت ضغوطه الاقتصادية إلى إعاقة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب ومنع السوريين من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي حديثه خلال الإحاطة ، قال حسن سليمان ، رئيس الدائرة السياسية في الجيش السوري ، إنه بالنظر إلى الحصار الاقتصادي الصعب، سيتعين على سوريا الاعتماد على إمكاناتها في محاربة الجماعات المسلحة غير الشرعية وإعادة إعمار البلاد ، مضيفًا أنه قدمت القوات المسلحة الروسية دعما كبيرا للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب ، وكذلك في تأمين أمن المناطق المحررة.

وبدأت الحرب في سوريا في عام 2011 ، وفي عام 2015 ، نشرت روسيا قواتها في سوريا بناءً على طلب الحكومة السورية لمساعدتها في محاربة الإرهابيين.

ووصف الرئيس السوري بشار الأسد ، في مقابلة مع سبوتنيك ، انتشار القوات الروسية بأنه نقطة تحول في الحرب السورية ، لأنه أتاح تحرير حلب وجنوب وشرق سوريا.