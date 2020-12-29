كيفية طباعة الشهادة من منصة مدرستي وطريقة استخراجها إلكترونيًا

نقدم لكم خطوات كيفية طباعة الشهادة من منصة مدرستي واستخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي بشكل إلكتروني، حيث هناك اكثر من مليوني طالب وطالبة بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه من اجل معرفة درجات الفصل الدارسي الحالي وطباعة النتيجة للاطلاع علي الدرجات والنسب المئوية للنجاح، حيث فعلت وزارة التعليم بالسعودية خدمة استعلام عن شهادة برقم الهوية كما سوف نوضح لكم عبر هذا المقال فرجاءً تابعونا.

تتلخص خطوات الحصول على النتائج عبر منصة مدرستي في زيارة رابط المنصة الإلكترونية التي سوف نقوم بوضع الرابط الالكتروني اسفل هذه التدوينة، حيث يمكن طباعة النتائج بشكل إلكتروني للاطلاع علي الدرجات في كل مادة امتحن بها كل طالب وطالبة علي حسب مرحلته التعليمية، حيث وفرت الوزارة هذه التقنية لكي يحتفظ جميع الطلاب بالنتائج للرجوع أليها مستقبلا.

كيفية طباعة الشهادة من منصة مدرستي

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني خطوات طباعة الشهادات من منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث الحصول على المجلد الخاص بملف pdf والاحتفاظ به علي سطح المكتب الخاص بجهازك بكل سهولة كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي من ثم.

من ثم. كتابة اسم المستخدم لحساب ولي الأمر أو الطالب بشكل صحيح في الخانة الأولي من ثم.

كتابة الرقم السري ورمز التحقق من ثم.

اختار خدمة التقويم من القائمة الجانبية من ثم.

اضغط على خيار الإشعارات من ثم.

ستجد رابط إشعارات الفترة الأولي أو نهاية العام قم بالضغط عليه من ثم.

قم بتنزيل ملف بصيغة (pdf) علي سطح المكتب من ثم.

قم بفتح الملف سوف تجد نتائج الطلاب برقم الهوية سواء كان الفصل الأول ونهاية العام الدارسي من ثم.

بعدها قم بالضغط على زرار ctrl+p من لوحة المفاتيح الخاصة بالكيبورد الخاصة بجهازك من اجل الطباعة.

طريقة استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية سوف تعتمد جميع نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من منصة مدرستي بكل سهولة ويسر من خلال الطريقة الموضحة لاستخراج النتائج بالهوية أو رقم السجل المدني بدون رقم سري، حيث يمكن اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الخطوة الأولي : الدخول علي حساب الطالب في منصة مدرستي. الخطوة الثانية : التوجه إلى أيقونة التقويم ونفتحها. الخطوة الثالثة : نضغط علي إشعارات الفصل الدارسي الأول أو نهاية السنة ونفتحها. الخطوة الرابعة : يفتح لنا ملف بي دي أف نقوم بتثبيته. الخطوة الخامسة : تخرج لنا النتيجة بهذا الشكل كما هو موضح بالصورة التالية، كما يمكن حفظها وطباعتها للاحتفاظ بها.

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