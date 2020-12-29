نظام فارس وطريقة التسجيل لأول مرة ورابط التسجيل وكيفية تعديل بياناتي في نظام فارس

نظام فارس هي احد الأنظمة الإلكترونية التي مكنت الحكومة السعودية من خلاله الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطن السعودي بشكل خاص، حيث يعد نظام الخدمة الذاتية فارس أحد الأنظمة الفرعية التابعة لنظام فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية بشكل آلي ودون الذهاب والتنقل مكاتب وفروع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.

فارس أيضا يتح لشريحة كبيرة من العاملين في المملكة عدده أمور منها على سبيل المثال”طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد”.

يقوم المعلم بالتسجيل في الخدمة الذاتية من خلال إدخال رقم السجل المدني، والحساب البنكي الخاص به، ورقم هاتفه الجوال، وبريده الإلكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله.

وفي صفحة التسجيل يقوم المعلم بعد إدخال البيانات المطلوبة بالضغط على زر “تنفيذ”

يستقبل المعلم بعد كلمة سر الدخول و اسم المستخدم و كذلك رابط تسجيل الدخول.

ويستقبل المعلم بريد إلكتروني

يقوم بالضغط على رابط تسجيل الدخول مرة أخرى.

ويقوم المعلم بعد ذلك بالدخول إلى نظام الخدمة الذاتية فارس وتغيير كلمة السر العشوائية.

الانتقال إلى نظام فارس بشكل مباشر.

قم بكتابة اسم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في الحقول الفارغة.

قم بإدخال رمز التحقق الخاص بك ومن ثم الضّغط على تسجيل الدخول.

قم بالضّغط على صلاحيّة بياناتك موجودة في الجزء الأيمن من الشاشة.

قم باختيار البيانات التي ترغب في تعديلها ثم قم بإجراء التّعديلات اللازمة.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتيةتعديل بياناتي في نظام فارس

كما يتم تحديث المؤهل للموظف وذلك من خلال صلاحية بياناتي، بعد القيام بتسجيل المستخدم على حسابه الخاص، يتم تقديم الطلب وذلك عن طريق رفعه الكترونيا للمدير المسئول، والذي بدوره يقوم بعملية اعتماد الطلب بعد التحقق، ويجب مراعاة إرسال صورة من الشهادة، قم باتباع الخطوات التالية لتحديث المؤهل.

ويعد نظام فارس للمعلمين والمعلمات، أو فيما يسمي نظام الخدمات الذاتية الذي تعمل به وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهو عبار عن نظام آلي إلكتروني.