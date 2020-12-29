التسجيل في نظام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية 1442، حيث تعتبر منصة نور من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي تم إصدارها مؤخرا بعد انتشار فيرس كورونا المستجد بشكل سريع في دولة الصين ومنها إلى جميع دول العالم، فأصبحت معظم دول العالم تتجه لنظام التعليم عن بعد، لذلك كان هناك أمر هام يجب أن تتخذه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لكي تتغلب على الظروف التي تمر بها المملكة عن طريق إيجاد طرق أخرى للتدريس.

لذلك قامة المملكة العربية السعودية بإصدار نظام نور بعد إغلاق الكثير من المؤسسات في المملكة بسبب تفشي وباء كورونا ومن ضمنهم المؤسسة التعليمية على وجه التحديد والتي تتمثل في المدارس و الجامعات، فأصبحت منصة نور التعليمية هي حلقة الوصل بين الطالب والمعلم لتقديم أحدث الطرق في مجال التعليم التكنولوجي الحديث، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لكي تتعرف على كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية وكذلك معرفة خدمات نظام نور المختلفة.

يستطيع ولي أمر الطالب تسجيل الدخول على منصة نور برقم الهوية الوطنية، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها المنصة لأولياء الأمور، كمتابعة أداء أبنائهم خلال العام الدراسي وكذلك الاستعلام عن نتائج الامتحانات والدروس الخاصة بأبنائهم وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نور التعليمية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة مثل كتابة اسم المستخدم بشكل صحيح وكتابة وكلمة المرور. ثم يتم كتابة رمز التحقق مع مراعاة الدقة في نقل الحروف والأرقام بشكل صحيح. أخيرا يتم الضغط على تسجيل الدخول.

تقدم منصة نور العديد من الخدمات التي يعتمد عليها الطالب وولي الأمر بشكل أساسي في متابعة النظام الدراسي والمناهج التعليمية وهي كالآتي: