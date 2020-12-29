فرنسا.. 2960 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الاثنين، عن تسجيل 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وذكرت السلطات الفرنسية أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 63109 وذلك بعد تسجيل 363 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس على مدار 24 ساعة بلغ 24678، من بينهم 2703 في العناية المركزة.
ويمثل عدد الإصابات اليوم انخفاضا عن الحالات التي سجلت يوم أمس الأحد والتي بلغت و8822 حالة، أما عدد الوفيات فسجل ارتفاعا بعد أن رصد 175 وفاة يوم أمس.
المصدر: "رويترز"
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