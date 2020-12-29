قتلى من الجيش الفرنسي في انفجار في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ثلاثة جنود فرنسيين لقوا مصرعهم في مالي عندما انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم المدرعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنود كانوا يشاركون في عملية عسكرية بمنطقة هومبوري في إقليم موبتي وسط مالي في إطار مهمة أكبر تهدف إلى محاربة الإرهابيين في منطقة الساحل بأفريقيا.

وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي إن الجنود كانوا يعملون "في منطقة تهاجم فيها الجماعات الإرهابية المدنيين وتهدد الاستقرار الإقليمي".

وأضافت أنهم شاركوا في مهمة تهدف إلى مساعدة مالي لتكون قادرة تدريجيا على ضمان أمنها.

ولم تدل وزيرة الدفاع بمزيد من التفاصيل.

تنشر فرنسا أكثر من 5000 جندي في غرب أفريقيا للمساهمة في محاربة الجماعات المتطرفة كجزء من العملية "برخان".

بدوره، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"أسمى الاحترام" للجنود الثلاثة الذين قتلوا.

وأشار إلى تصميم فرنسا على "مواصلة الحرب ضد الإرهاب" في المنطقة.