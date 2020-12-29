أميركا تسمح للطائرات المسيّرة بالتحليق فوق الناس وخلال الليل

قالت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية إنها ستصدر قواعد طال انتظارها تسمح للطائرات المسيرة الصغيرة بالتحليق فوق الناس وخلال الليل، وذلك في خطوة مهمة نحو استخدام تلك الطائرات تجاريا لتسليم الطلبيات على نطاق واسع.

وتشترط إدارة الطيران أيضا تعريف معظم الطائرات المسيرة عن بعد وذلك للتعامل مع المخاوف الأمنية. وقال ستيف ديكسون مدير الإدارة في بيان "تتيح القواعد الجديدة المجال أمام دمج مستقبلي للطائرات المسيرة في مجالنا الجوي من خلال معالجة المخاوف التي تتعلق بالأمن والسلامة... وتقربنا (تلك القواعد) من اليوم الذي سنعتاد فيه مشاهدة عمليات تعتمد على الطائرات المسيرة، مثل تسليم الطرود". ويحتدم السباق بين الشركات لبناء أساطيل من الطائرات المسيرة لتسريع عمليات توصيل الطلبيات.

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