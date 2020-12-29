مصر.. القبض على رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة

ألقت الأجهزة المنية المصرية القبض على رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة أحمد محمد صلاح بهجت حيث اقتادته جهات أمنية للتحقيق معه.

وقالت مصادر مطلعة أن سبب إلقاء القبض لا يمت لعمله بوزارة الثقافة، وينتظر أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانا تفصيليا بالواقعة وسبب القبض على المتهم. يشار إلى أن "بهجت" شغل منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو من العام الماضي، وكان يشغل قبل هذا المنصب رئاسة الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشؤون الإدارية بدار الأوبرا، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية.

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