بايدن يتهم ترامب بعرقلة العملية الانتقالية

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الإثنين، الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحجب معلومات الأمن القومى عن فريقه الذى قال إنه واجه معظم العراقيل فى عملية الانتقال من البنتاجون.





وقال بايدن، خلال تصريحات صحفية بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" : "تلقى فريقنا من بعض الوكالات تعاونا نموذجيا، من الموظفين المهنيين فى تلك الوكالات، ومن جهات أخرى، وخصوصا وزارة الدفاع، واجهنا عوائق من القيادة السياسية لتلك الوزارة". وبحسب الرئيس المنتخب، فإن فريقه لا يحصل على كل المعلومات التى يحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها فى مجالات الأمن القومى الرئيسية". وعلق بايدن بالقول: "هذا فى رأيى عدم مسؤولية". وذكر على وجه التحديد مكتب الإدارة والميزانية كمثال آخر للإدارة الحكومية التى كان فريقه يواجه "عوائق" من قبلها فى ما يتعلق بالعملية الانتقالية وتدفق المعلومات.

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