جنوب إفريقيا تشدد القيود بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس سيريل رامافوزا، فى خطاب متلفز إن مجلس الوزراء، قرر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات المشروبات الكحولية، وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة فى كافة الأماكن العامة.

وأضاف بحسب "روسيا اليوم" : "يتعين علينا الآن تسوية المنحنى لحماية قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا وتمكينه من الاستجابة بفعالية لهذه الموجة الجديدة من العدوى".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالى الإصابات بكورونا فى جنوب إفريقيا يبلغ 1.004.413، أما إجمالى حالات الوفاة فيبلغ 26.735.