بايدن : نحتاج إلى تحالف متجانس لمواجهة الصين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وأضاف بايدن خلال خطاب استعرض فيه الخطوط العريضة لسياساته: "فى الوقت الذى نتنافس فيه مع بكين لمحاسبة حكومة الصين على الانتهاكات التجارية والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والجبهات الأخرى، سيكون موقفنا أقوى بكثير عندما نبنى تحالفا". وأوضح الرئيس الأمريكى المنتخب أن هذا التحالف يجب أن يكون من الشركاء والحلفاء المتشابهين فى التفكير و"الذين يتعاونون معنا فى الدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة". وتابع بايدن حديثه، بالقول إن الشراكة مع الديمقراطيات الأخرى بشأن الصين من شأنها "مضاعفة" النفوذ الاقتصادى الأمريكى على الصينى، مضيفا: "لا يمكن حل مشكلة عالمية من خلال تصرف الولايات المتحدة بمفردها، بما فى ذلك تغير المناخ وأزمة فيروس كورونا".

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